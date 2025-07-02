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الرياضة

ليدز يونايتد.. «الصفقة الثالثة»

ليدز يونايتد.. «الصفقة الثالثة»
2 يوليو 2025 08:54

 
لندن (د ب أ)

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نجح ليدز يونايتد الإنجليزي في خطف صفقة جديدة من فولفسبورج الألماني، بعدما تعاقد مع المدافع البلجيكي سيباستيان بورناو، ضمن استعداداته للموسم الجديد بعد صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع البلجيكي الدولي الذي شارك في أربع مباريات دولية، سيغادر الدوري الألماني للانضمام للفريق الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة أعوام، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ويعد اللاعب البلجيكي هو الصفقة الثالثة للفريق الإنجليزي هذا الصيف، والثانية من فولفسبورج، وذلك بعدما تعاقد الفريق مع المهاجم لوكاس نيمتشا، والذي كان زميلا لبورناو في الأربعة أعوام الماضية.
وكان بورناو، الذي ينتظر تصريح العمل اللازمة لإنهاء انتقاله للفريق الإنجليزي، بدأ مسيرته مع أندرلخت للمرة الأولى عام 2018، قبل الانضمام إلى كولون الألماني في العام التالي.
ثم انضم بورناو إلى فولفسبورج الألماني منذ أربعة أعوام، حيث شارك المدافع طويل القامة في 100 مباراة، ومنها ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا في موسم.
وأصبح المدافع البالغ من العمر 26 عاماً ثاني لاعب في خطف الدفاع ينضم إلى ليدز منذ صعوده للدوري الإنجليزي قادماً من دوري البطولة (شامبيونشيب)، إلى جانب جاكا بيجول المنضم من أودينيزي الإيطالي الشهر الماضي.

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