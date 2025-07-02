نجم دورتموند يشعر بـ «الحسرة»!

جورجيا (د ب أ)



أبدى سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني حسرته على إهدار فرص محققة، خلال فوز فريقه على مونتيري المكسيكي 2 -1 في ختام منافسات دور الـ16 لكأس العالم للأندية لكرة القدم.

فاز جيراسي بجائزة رجل المباراة بفضل تسجيله هدفين في شباك الفريق المكسيكي، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في مونديال الأندية، ولكن المهاجم الغيني الدولي قال عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): «كان يجب أن أسجل ثلاثة أهداف على الأقل في المباراة، ولكن يبقى الأهم أننا حققنا الفوز».

وأضاف: «كانت مباراة صعبة أمام فريق مميز، قدمنا أداءً رائعاً في الشوط الأول، وواجهنا صعوبة كبيرة في الشوط الثاني، ولكننا كنا أقوياء من الناحية الذهنية».

وبشأن مواجهة المدافعين الأقوياء بدنيا مثل الإسباني المخضرم سيرجيو راموس قائد مونتيري، قال نجم دورتموند: «كانت تجربة جيدة، أحب اللعب ضد مدافعين مثل راموس، إنه شخص رائع».

وأتم جيراسي تصريحاته: «أتوقع أن تكون مباراتنا القادمة في البطولة أمام ريال مدريد صعبة، ولكننا سنكون جاهزين لهم».