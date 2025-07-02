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الرياضة

حارس دورتموند يتوقع الخسارة أمام ريال مدريد!

حارس دورتموند يتوقع الخسارة أمام ريال مدريد!
2 يوليو 2025 09:06

 
جورجيا (د ب أ)

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أبدى جريجور كوبل حارس بوروسيا دورتموند الألماني سعادته بالتأهل لدور الثمانية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالفوز 2 -1 على مونتيري المكسيكي.
وقال كوبل في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): «إنه شعور رائع حقاً، لأن التأهل لدور الثمانية لم يكن مضمونا، كما أننا لعبنا بشكل جيد ضد خصم قوي».
وأضاف الحارس السويسري الدولي: «سيطرنا تماماً على المباراة في الشوط الأول، ولكن أحيانا يؤدي المنافس بشكل أقوى وحرية أكبر في الشوط الثاني، طالما أنه ليس لديه ما يخسره».
واستدرك حارس دورتموند: «لكننا حافظنا على هدوئنا ودافعنا بشكل جيد، وتماسكنا حتى صافرة النهاية، ومقارنة بمشوارنا في دور المجموعات أرى أن هذه المباراة بمثابة خطوة للأمام بالنسبة لنا».
وعن المواجهة القادمة أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية، أتم كوبل تصريحاته: «بالطبع نحتاج لنرفع مستوانا، لأن الريال لديه الأفضلية بفضل القدرات الفردية للاعبيه، لذا سنحتاج تعويض ذلك بتحسين جوانب أخرى لنقدم أداءً متميزاً».
وكان ريال مدريد تأهل لدور الثمانية بفوز صعب على يوفنتوس الإيطالي 1 - صفر في ميامي.

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