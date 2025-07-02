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الرياضة

فالفيردي: ألونسو يُرهق منافسي ريال مدريد!

فالفيردي: ألونسو يُرهق منافسي ريال مدريد!
2 يوليو 2025 09:16

فلوريدا (د ب أ) 

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أبدى فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالفوز على يوفنتوس الإيطالي 1 - صفر، مشيداً بأسلوب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق.
وقال فالفيردي عقب اختياره للفوز بجائزة رجل المباراة: «كانت مباراة مرهقة جداً أمام منافس قوي للغاية، لقد أتيحت لنا فرص عديدة، وهذا يحسب لنا لأننا عملنا بجد في الهجوم والدفاع، ولا يزال أمامنا الكثير لنحسنه، هناك أمور كثيرة يجب تطويرها، لكن هذه خطوة إضافية للأمام». 
وكشف فيدريكو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «طالبنا المدرب تشابي ألونسو بالسيطرة على الكرة، واستردادها بأسرع وقت ممكن عند فقدانها لنهاجم من جديد، بهذه الطريقة سنرهق المنافس أكثر، وهكذا تكون المباراة أفضل». 
وأشاد اللاعب الأوروجوياني الدولي بزميله المهاجم الشاب جونزالو جارسيا صاحب هدف الفوز على يوفنتوس، قائلاً: "إنه يستحق فرصة المشاركة في المباريات، لأنه يعمل ويتدرب بجدية، فهو أحد ناشئي النادي ويكافح مع الفريق الرديف، وحصل على فرصته ويستغلها بكل فخر وإصرار». 
وعن دوره قائداً، قال فالفيردي: «أحاول استخراج أفضل ما لدى زملائي، إنهم يجعلونني أشعر براحة أكبر قائداً، ويسهلون علي إعطاء التعليمات لأنهم يلتزمون بها ويريدون الأفضل دائما للفريق، أتشرف كثيراً بكوني قائداً لريال مدريد».

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
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