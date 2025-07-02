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الرياضة

مباراة في ويمبلدون تمتد إلى شهرين!

مباراة في ويمبلدون تمتد إلى شهرين!
2 يوليو 2025 09:57

 
لندن (د ب أ)

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ودّع ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول، بعد خسارته في مباراة ماراثونية امتدت على مدار يومين وخمس مجموعات أمام آرثر ريندركنيش.
وخسر الألماني زفيريف الذي وصل إلى نهائي ثلاث بطولات جراند سلام أمام الفرنسي ريندركنيش، بعد مباراة طويلة امتدت أربع ساعات و40 دقيقة، حيث بدأت في يونيو وانتهت في يوليو.
وأكد اللاعب الألماني «28 عاماً» بعد هذه الخسارة أنه يعاني كثيراً خارج حدود الملعب، مؤكداً أنه يحتاج لعلاج نفسي بعدما واجه اتهامات بالعنف الأسري لم تثبت ضده، ونفاها أكثر من مرة.
وقال زفيريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «ربما أحتاج للعلاج النفسي للمرة الأولى في حياتي، لقد عشت الكثير من الصعوبات في وسائل الإعلام والحياة بشكل عام».
وأضاف: «لم أشعر بهذا الفراغ من قبل، كنت أفتقر إلى الفرح والسعادة في كل ما أفعله، الأمر لا علاقة له بالتنس، بل أفتقر للاستمتاع بالحياة بعيدا عن التنس أيضاً». وبات زفيريف رابع لاعب من العشرة الأوائل في التصنيف العالمي يودع بطولة ويمبلدون من الدور الأول بعد لورينزو موسيتي وهولجر رون ودانييل ميدفيديف.
أما ريندركنيتش المصنف 72 عالمياً، فقد سلطت الأضواء عليه بعد انسحابه من مباراة كان سيفوز بها في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في قدمه بعدما ركل لوحة إعلانية.
وقال اللاعب الفرنسي «29 عاماً»: «لا أعرف حتى من أين أبدأ، أشعر أن قدمي ترتجفان بشكل لم أعد أتحمله».

التنس
إنجلترا
لندن
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
ألكسندر زفيريف
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