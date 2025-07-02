راموس: الضمير مرتاح!



جورجيا (د ب أ)



قال سيرجيو راموس، لاعب مونتيري المكسيكي لكرة القدم، إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام بوروسيا دورتموند رغم الخسارة 1-2، والخروج من مونديال الأندية من دور الـ16 .

وقال راموس في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): الجماهير ومشجعونا وكل من يفهم كرة القدم رأوا أن الفريق قدم كل ما لديه، وكل ما هو مطلوب للفوز بمباراة مثل هذه».

وأضاف: «تسير الأمور بشكل جيد في بعض الأحيان في كرة القدم، وفي أوقات أخرى، تضطر لتحمل الهزيمة بفخر ورأس مرفوع».

وقال: «قدمنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، كنا نعرف أن دورتموند سيكون فعالاً في الهجوم بسرعتهم واللاعب القوي في المقدمة، كانوا فعالين جداً في الشوط الأول، ضميرنا مرتاح تماماً، نحن سعداء، أحياناً لا تسير الأمور كما تريد».

من جانبه قال دومينيك تورنت، مدرب مونتيري: «خسرنا، وعندما تخسر لا تكون سعيداً، ولكن أعتقد أن اللاعبين أدوا بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، وهذا ما سأحتفظ به من هذه المباراة، لم يكن ذلك كافياً، ما كنت أقوله عن كرة القدم الألمانية هو أنه في 15 دقيقة ومن هجمتين مرتدتين يسجلون عليك، لكني فخور بالطريقة التي لعبنا بها، وبالطريقة التي أنهينا بها المباراة».