جراحة في «إصبع» نجم ممفيس جريزليس



تينيسي (أ ب)



أعلن فريق ممفيس جريزليس أن جارين جاكسون جونيور، نجم الفريق، سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في إصبع قدمه اليمنى خلال مشاركته في أنشطة كرة السلة خلال فترة الانتقالات.

وأشار جريزليس إلى أن جاكسون سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي كامل، موضحاً أن مدة تعافيه من الإصابة ستتحدد بعد إجراء الجراحة.

وحصل جاكسون «25 عاماً» الذي اختير في الجولة الأولى من اختيارات اللاعبين في عام 2018، على مكانه للمرة الثانية في مباراة كل النجوم بالموسم الماضي، بعدما حقق متوسط 2. 22 نقطة و6. 5 متابعة.

كما اختير نجم ممفيس كأفضل مدافع في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في موسم 2022 - 2023، بعد اعتلاء صدارة أكثر التصديات، بمعدل 3 تصديات في المباراة الواحدة.

ويحق لجاكسون تمديد عقده، خلال فترة الانتقالات، حيث يسعى جريزليس إلى بناء فريق جديد حوله وحول النجم الآخر، جا مورانت.

وكان ممفيس أنهى مشواره في الموسم الماضي بالخروج من الدور الأول من التصفيات الإقصائية في أبريل الماضي، بعد الخسارة أمام أوكلاهوما سيتي الذي تُوج باللقب لاحقاً.