مدرب يوفنتوس يهنئ لاعبيه بعد الخسارة أمام ريال مدريد!



فلوريدا (د ب أ)



أشاد إيجور تودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس بلاعبيه، بعد الخسارة أمام ريال مدريد صفر-1، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية لكرة القدم، ليودع الفريق الإيطالي منافسات البطولة التي تقام في الولايات المتحدة.

وقال تودور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس: «أهنئ اللاعبين على التزامهم بخطة اللعب وبذل قصارى جهدهم رغم الظروف الصعبة، وكان علي إدارة الفريق بشكل جيد لتجنب الإصابات».

وأضاف المدرب الكرواتي: «بذلنا قصارى جهدنا، وهذه المباريات مفيدة جداً لنا، علينا أن نرتاح جيداً قبل الاستعداد للموسم الجديد».

وتابع: «كان الاهتمام بمباراتنا ضد ريال مدريد أكثر بكثير من مواجهة مانشستر سيتي، لقد تعامل اللاعبون مع المباراة بالطريقة الصحيحة، ونجحوا في تحمل المعاناة مع خلق فرص خطيرة أمام المنافس».

وكان يوفنتوس استهل مشواره في المجموعة السابعة لمونديال الأندية بفوزين كبيرين على العين 5 - صفر ثم الوداد البيضاوي 4 -1، قبل أن يخسر بنتيجة ثقيلة أمام مانشستر سيتي 2 -5، وودع مانشستر سيتي أيضاً منافسات مونديال الأندية بعد خسارة مفاجئة أمام الهلال بنتيجة 3- 4.