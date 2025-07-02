بوكيتينو: أدرّب أميركا وليس وكالة ناسا!



سانت لويس (أ ب)



تهكم ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأميركي على تحليق طائرة من دون طيار فوق تدريبات فريقه قبل مواجهة جواتيمالا في قبل نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف.

ووضع الاتحاد الأميركي لكرة القدم ثلاث طائرات من دون طيار فوق الملعب الذي أقيم عليه تدريب الفريق مساء الثلاثاء، وانضمت إليهم طائرة رابعة خلال بداية التدريب، الذي كان مفتوحاً لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

وقال بوكيتينو: «إذا أراد أحد بعض المقاطع من التدريب، سنقوم بإرسالها له، لا مشكلة في ذلك، لن نخفي شيئاً، نحن منتخب أميركا، وليس وكالة ناسا».

وأضاف بوكيتينو أنه لم تتحدد بعد جاهزية لاعب الوسط جوني كاردوسو لخوض المباراة، وذلك بعد غيابه عن مواجهة كوستاريكا في دور الثمانية، يوم الأحد الماضي. وأشار مدرب المنتخب الأميركي: «لقد تدرب كاردوسو بشكل قليل، لكنه يعاني آلاماً جديدة في كاحله، إنها ليست إصابة كبيرة، بل هي آلام مزعجة».