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الرياضة

كفيتوفا تُسدل الستار بعد «أميركا المفتوحة»

كفيتوفا تُسدل الستار بعد «أميركا المفتوحة»
2 يوليو 2025 12:25

 
لندن (أ ب)

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ودعت بترا كفيتوفا، الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بطولتها المفضلة من الدور الأول.
وتستعد التشيكية كفيتوفا «35 عاماً» الفائزة ببطولة ويمبلدون في 2011 و2014 لاعتزال التنس بعد مشاركتها في بطولة أميركا المفتوحة التي ستقام في سبتمبر.
وأنهت كفيتوفا آخر مشاركة لها في ويمبلدون بالخسارة أمام الأميركية إيما نافارو المصنفة العاشرة عالمياً بنتيجة 3 - 6 و1 - 6 .
وقالت كفيتوفا عقب اللقاء: «هنا عشت أفضل ذكرياتي، لم أحلم إطلاقاً بالفوز ببطولة ويمبلدون، ولكن حققت اللقب مرتين، إنه إنجاز مميز جداً».
وأضافت: «سأفتقد ويمبلدون بالتأكيد، سأفتقد التنس، وسأفتقد الجماهير أيضاً، لكنني مستعدة أيضاً للفصل التالي من حياتي، وأتطلع بشوق للعودة عضوة».
وشاركت كفيتوفا في بطولة ويمبلدون هذا العام ببطاقة دعوة، وغابت عن نسخة العام الماضي بسبب إجازة الأمومة.
ومن جانبها، قالت نافارو «24 عاماً» عقب تأهلها: «كفيتوفا لاعبة رائعة، والبطلة مرتين، لقد استأنفت مشوارها مع التنس بعد إنجاب طفل، إنها قصة ملهمة».
وحققت كفيتوفا لقبها الأول في ويمبلدون بالفوز 6 - 3 و6 - 4 على ماريا شارابوفا في النهائي، وبعدها بثلاث سنوات تغلبت في النهائي على أوجيني بوشار بنتيجة 6 - 3 و6 - صفر.
وقالت كفيتوفا: «أرى أن ويمبلدون أفضل بطولة في العالم»، كما أكدت أيضاً أن بطولة أميركا المفتوحة ستكون الأخيرة في مسيرتها مع التنس.
وختمت اللاعبة التشيكية: «متأكدة من هذا القرار، فهو لا يتعلق بالحالة البدنية فقط، بل إن الحوافز أصبحت مختلفة عما كان عليه الوضع من قبل».

التنس
بطولة ويمبلدون
ويمبلدون
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
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