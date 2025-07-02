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الرياضة

كيني يجدد عقده مع فولهام

كيني يجدد عقده مع فولهام
2 يوليو 2025 13:08

 
لندن (د ب أ)

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جدد كيني تيتي لاعب فولهام تعاقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تعاقد اللاعب الهولندي الدولي «29 عاماً» انتهى هذا الصيف، وتردد كثيراً أنه اقترب من الانتقال إلى إيفرتون، لكن تيتي فضل الاستمرار مع النادي اللندني بعد انضمامه إلى فولهام قادماً من ليون الفرنسي في عام 2020 .
وقال تيتي عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لفولهام: «أنا سعيد جداً بتجديد تعاقدي من أجلي ومن أجل عائلتي، وأتمنى أن أقدم المزيد لجماهير الفريق في السنوات الثلاث القادمة».
وأضاف: «أدركت بعد موسمي الأول مع الفريق أن أجواء هذا النادي أشبه بالعائلة، وسيساعدني على تطوير قدراتي، أريد أن أكون جزءاً من هذا الفريق، وأتمنى أن نحقق المزيد».
وعانى الظهير الأيمن الهبوط مع فولهام إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق، لكنه ساعد فريقه على الصعود مجدداً، وشارك في 121 مباراة مع فولهام، سجل خلالها 4 أهداف، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.
من جانبه، قال توني خان مدير كرة القدم في فولهام: «لقد أصبح كيني ركيزة أساسية تحت قيادة رائعة للمدرب ماركو سيلفا، وكنا حريصين على استمراره معنا، ويسعدني أنه وقع عقداً طويل الأجل وسط استعدادنا لموسم آخر ناجح في الدوري الإنجليزي الممتاز».

 

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