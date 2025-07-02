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الرياضة

نيوكاسل يعتذر عن «المشهد المسيء»

نيوكاسل يعتذر عن «المشهد المسيء»
2 يوليو 2025 13:17


لندن (د ب أ)

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اعتذر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن «مشهد مسيء» تم وضعه بشكل غير مقصود في إعلانه عن القميص الثالث للفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المقطع الذي نشره النادي للإعلان عن القميص الثالث، والذي ظهر فيه المطرب سام فيندر، وضم علماً وجده بعض المشاهدين مسيئاً.
وتم حذف مقطع الفيديو سريعاً من جميع حسابات النادي بوسائل التواصل الاجتماعي، وتم استبداله بمقطع آخر معدل.
وقال نيوكاسل في بيان له: «رد الفعل على مقطع الإعلان عن القميص الثالث مع أديداس كان مميزاً، لكنه تضمن مشهداً مسيئاً دون قصد».
وأضاف: «نعتذر عن ذلك، وقمنا بحذف المشهد للتأكد من استمتاع العديد من الجماهير به».

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