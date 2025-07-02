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الرياضة

خسر اليوفي فوضع فلاهوفيتش «لايك» للريال

خسر اليوفي فوضع فلاهوفيتش «لايك» للريال
2 يوليو 2025 13:26


ميامي (أ ف ب)
عزز الصربي دوشان فلاهوفيتش ما يُشاع عن إمكانية انتهاء مشواره مع يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما وضع إشارة إعجاب على منشور للإنجليزي جود بيلينجهام يحتفل فيه الأخير بتأهل فريقه ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم على حساب «السيدة العجوز».
وفاز ريال على يوفنتوس بهدف في ميامي، وبلغ ربع نهائي المونديال، وكتب بيلينجهام على إنستجرام «الخطوة التالية، ربع النهائي، قام الشباب بعمل رائع!».
ورغم أن التأهل جاء على حساب فريقه في مباراة بقي خلالها على مقاعد البدلاء، وضع فلاهوفيتش إشارة إعجاب على منشور الإنجليزي في خطوة ركزت عليها وسائل الإعلام الإيطالية، واعتبرتها مؤشراً على امتعاض الصربي من وضعه في يوفنتوس، في ظل الحديث عن توجه الأخير للتخلي عنه من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمهن من نابولي، وضم الكندي جوناثان ديفيد الذي بات قريباً من التوقيع مع «السيدة العجوز» في صفقة انتقال حر بعدما وصل إلى نهاية عقده مع ليل الفرنسي.
وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن رغبة فلاهوفيتش بالاستمرار مع يوفنتوس رغم سعي الأخير للتخلص منه، لأنه سيتقاضى 12 مليون يورو عن عامه الأخير من العقد الذي يربطه بعملاق تورينو، علماً أنه رفض مؤخراً عرضاً للانضمام إلى فنربهتشه التركي.
ويدافع فلاهوفيتش عن ألوان يوفنتوس منذ يناير 2022 بعدما انضم إليه من فيورنتينا في صفقة تصل قيمتها الإجمالية حتى 80 مليون يورو.
وخاض ابن الـ25 عاماً 145 مباراة بألوان «بيانكونيري» في المسابقات كافة، مسجلاً 58 هدفاً، بينها 43 في الدوري الإيطالي، لكن تزامن وجوده في تورينو مع تخبط يوفنتوس، محلياً وقارياً، فاكتفى حتى الآن بإحراز لقب مسابقة الكأس عام 2024.
ولا يبدو أن الصربي يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد الكرواتي إيجور تودور الذي حل في مارس بدلاً من تياجو موتا. 

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