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الرياضة

ليفربول يغلق الباب في وجه بايرن ميونيخ!

ليفربول يغلق الباب في وجه بايرن ميونيخ!
2 يوليو 2025 13:27

 
لندن (أ ف ب)

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رفض ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عرضاً من بايرن ميونيخ الألماني للتخلي عن مهاجمه الدولي الكولومبي لويس دياز، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية.
وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أن ليفربول أخبر البايرن عدم رغبته بالتخلي عن الكولومبي البالغ 28 عاماً، مكرراً ما قاله لبرشلونة الإسباني قبل أيام.
ويدافع دياز عن ألوان ليفربول منذ يناير 2022، قادماً إليه من بورتو البرتغالي في صفقة قدرت بـ 49 مليون جنيه إسترليني، وهو لعب دوراً مؤثراً في مشوار «الحمر» نحو الفوز بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم بتسجيله 13 هدفاً مع 5 تمريرات حاسمة.
وأشارت تقارير ألمانية إلى أن ليفربول أقفل الباب تماماً أمام البايرن، وقال له إن اللاعب ليس للبيع، لأنه يدخل ضمن خططه للمواسم المقبلة، ما يعني أن رغبة النصر السعودي بضمه ستصل أيضاً إلى حائط مسدود وفق «سكاي سبورتس».
وبالمجمل، سجل دياز 41 هدفاً في 148 مباراة خاضها بألوان عملاق «أنفيلد» ضمن كافة المسابقات، وأسهم في الفوز بلقب كل من الدوري والكأس مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين.
وسبق لدياز المرتبط بليفربول لعامين آخرين، أن أعرب عن سعادته بمواصلة المشوار مع «الحمر»، قائلاً خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي في تصفيات مونديال 2026: «أنا سعيد جداً جداً في ليفربول، منذ اليوم الأول، جعلوني أشعر بترحيب كبير».
وأضاف: «نحن الآن على تواصل معهم (إدارة النادي) لأننا نتحدث مع أندية (أخرى)، هذا أمر طبيعي، سوق الانتقالات مفتوح ونحاول تحديد ما هو الأفضل لنا، أنتظر لأرى ما سيحدث».
وتابع: «إذا لم يقدم ليفربول عرضاً جيداً (لتمديد عقده)، فلا يزال أمامي عامان معهم، وسأكون سعيداً وراضياً بالبقاء هناك، هذا كل شيء، كل شيء يعتمد عليهم بالطبع، والأمر متروك لي لأقرر ما هو الأفضل لنا ولمستقبلنا».

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