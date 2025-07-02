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الرياضة

مولر يتحدث عن صفقة الـ175 مليون دولار!

مولر يتحدث عن صفقة الـ175 مليون دولار!
2 يوليو 2025 13:35

 
ميونيخ (د ب أ)

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يعتقد توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن فلوريان فيرتز سينجح مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الانتقال إليه من باير ليفركوزن.
وقال مولر في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»:«فلوريان سيتأقلم في أي مكان، فهو ليس فقط لاعب كرة قدم جيداً جداً، بل يتمتع أيضاً بقوة ذهنية كبيرة».
وتعاقد ليفربول مع فيرتز في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي، تصل إلى 150 مليون يورو (56. 175 مليون دولار) بالإضافات.
ويعتقد مولر أن قيمة الصفقة لن يكون لها تأثير حاسم على أداء فيرتز في الملعب، وقال:«في النهاية، نحن اعتدنا على التعامل مع هذا، التوقعات كبيرة على أي حال».
ومع ذلك، تساءل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، الذي سيغادر البايرن بعد كأس العالم للأندية، عن جدوى مثل هذه المبالغ الفلكية في صفقات الانتقالات.
وقال:«ما هو 150 مليون يورو؟، هذا بالفعل مبلغ غير واقعي، إنه مجرد رقم بين الأندية، من يستطيع أن يشعر فعلاً بما تعنيه 150 مليون يورو؟ لا يمكنك أن تشتري نيمار، لكن يمكنك أن تزرع الكثير من الأشجار بهذا المبلغ، كيف يمكن للمرء أن يقيم ما تعنيه 150 مليون يورو؟».
وسيرحل مولر عن بايرن بعدما قضى بالنادي 25 عاماً، حينما ينتهي عقده هذا الصيف، حيث لم يحصل على عرض جديد للبقاء في النادي، ولم يتضح بعد ما سيفعله اللاعب في المستقبل.

 

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بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
ليفربول
توماس مولر
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