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الرياضة

مدرب بورتو ضحية «مونديال الأندية»!

مدرب بورتو ضحية «مونديال الأندية»!
2 يوليو 2025 13:43

 
لشبونة (رويترز)

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أعلن نادي بورتو البرتغالي إقالة مدربه مارتن أنسيلمي، بعد خروجه من دور المجموعات بكأس العالم للأندية لكرة القدم.
واحتل بورتو، الذي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني (39 عاماً) في يناير الماضي بعقد يمتد لعامين ونصف العام، المركز الثالث خلف بالميراس، وإنتر ميامي برصيد نقطتين فقط في المجموعة الأولى.
وقال بورتو في بيان: «دخل النادي في مفاوضات مع المدرب مارتن أنسيلمي لإنهاء العقد الذي كان سارياً منذ يناير 2025».
واحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي الموسم الماضي بفارق تسع نقاط خلف سبورتنج لشبونة البطل.

مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
بورتو
أميركا
إنتر ميامي
بالميراس
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