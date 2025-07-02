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الرياضة

إنزاجي.. كابوس «الحمض النووي البرشلوني»!

إنزاجي.. كابوس «الحمض النووي البرشلوني»!
2 يوليو 2025 13:51

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أصبح سيموني إنزاجي كابوساً للفرق التي تُبنى على «الحمض النووي البرشلوني» الشهير، والذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة، وأطاح المدرب الإيطالي برشلونة مع إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والآن مع الهلال السعودي فعلها مجدداً، وهذه المرة بإقصاء مانشستر سيتي، والذي يحمل نفس «الحمض النووي البرشلوني» بقيادة بيب جوارديولا، من دور الـ16 من كأس العالم للأندية.
في مايو الماضي، قدّم إنزاجي أداءً رائعاً في الانضباط التكتيكي مع الإنتر، وأبطل بذلك أسلوب هانسي فليك القائم على الاستحواذ، باستخدام كتلة وسط ملعب مُتماسكة، وتحولات هجومية فعّالة، ورقابة دقيقة، قطع الإنتر الاتصال بين خط وسط برشلونة وجناحيه، مُفقداً بذلك فعاليته في بناء الهجمة المعتاد، وكانت النتيجة بمثابة خروج مؤلم للنادي الكتالوني وتذكير بمدى قدرة كرة القدم المنظمة على تفكيك حتى الفرق التي تعتمد بشكل كبير على الاستحواذ على الكرة.
لكن كيف فاجأ مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية؟، وهذا الأسبوع، حقق الهلال إحدى أكبر مفاجآت كأس العالم للأندية، بفوزه على مانشستر سيتي 4-3 في الوقت الإضافي على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو، ومرة أخرى، نفذ إنزاجي خطة لعب قائمة على المرونة والانضباط التكتيكي والتحولات الحاسمة، وسجل ماركوس ليوناردو ومالكولم وكاليدو كوليبالي أهداف الفريق السعودي ليقوده إلى الفوز على أبطال أوروبا 2023، الذين فشلوا في فرض أسلوبهم، وتعرضوا للخسارة مراراً وتكراراً في التحولات.
ورغم الفوز التاريخي، أشاد إنزاجي بفريق «مان سيتي» بشدة، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «جوارديولا أفضل مدرب في العالم»، ومع ذلك، سلّط الضوء على العناصر التي ميّزت فوز الهلال: «الروح، التنظيم، والتقنية»، مضيفاً أن التحدي كان أشبه بـ«تسلق جبل إيفرست دون أكسجين»، في استعارة شعرية ومناسبة لمدرب يواصل تحدي التوقعات، وإسقاط مهندسي كرة القدم الحديثة القائمة على الاستحواذ.

 

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الهلال السعودي
سيموني إنزاجي
إنتر ميلان
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