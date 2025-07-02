سافيتش: أين هم المنتقدون الآن؟



فيلادلفيا (أ ف ب)



تألق لاعبو الهلال السعودي في الفوز الملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، وكان لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الذي التمّ شمله بالمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مجدداً، على موعد مع واحدة من أبرز مبارياته، مقدما أداء ردَّ به على المشككين.

«إنه لاعب رائع»، هذا ما قاله المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي عن لاعب وسط لاتسيو الإيطالي السابق.

ابن الـ30 عاماً كان محطّ اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية، حين كان يلعب في إيطاليا، لكنه اختار الانتقال إلى الهلال عام 2023 مع مجموعة من النجوم الذين تعرضوا للانتقاد لتركهم الملاعب الأوروبية في وقت مبكر.

ردّ ميلينكوفيتش-سافيتش عقب فوز الهلال على مانشستر سيتي 4-3 بعد التمديد في أورلاندو قائلاً: «لنرى الآن إذا كانوا سينتقدوننا».

وأضاف لاعب الوسط الدولي: «أريناهم أن الأمر ليس كما يتحدثون عن الدوري (السعودي)، لقد أثبتنا ذلك أمام ريال مدريد (الإسباني)، سالزبورج (النمساوي)، باتشوكا (المكسيكي)، والآن أيضاً، وآمل أن نستمر في إثبات ذلك».

وكان الهلال فرض تعادلاً مفاجئاً على ريال مدريد 1-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل سلباً مع سالزبورج قبل فوزه على باتشوكا 2-0.

ولم يكن ميلينكوفيتش-سافيتش الوحيد الذي ردّ على الانتقادات، بل قال زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو (22 عاماً) الذي ترك بنفيكا البرتغالي للالتحاق بالهلال العام الماضي «(الفوز) يُظهر أن من يلعب في السعودية لا يختبئ من التحديات، ولا يتهرب من كرة القدم، هناك لاعبون كبار، وأنا سعيد جداً بما تحقق».

عام 2016 بدأ إنزاجي مسيرته التدريبية بعد نحو ثمانية أعوام على اعتزاله اللعب، بدايته كانت من النادي الذي ختم فيه مسيرته، لاتسيو.

منذ وصوله إلى الجهاز الفني، اعتمد الإيطالي على ميلينكوفيتش-سافيتش الذي سبقه إلى نادي العاصمة بعام قادماً من جنك البلجيكي.

مع إنزاجي، حقق الصربي لقب كأس إيطاليا 2019 والكأس السوبر 2017 و2019، كما فاز بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي لموسم 2018-2019.

علاقة الثنائي كانت مميّزة، لكن الصربي الذي تلقى العديد من العروض بقيَ في لاتسيو بعد رحيل إنزاجي إلى الإنتر، وفي ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بخدمات لاعب الوسط، حاول المدرب الإيطالي شدّ لاعبه السابق إلى ناديه الجديد وفقا لتقارير إعلامية.

قال ميلينكوفيتش-سافيتش في 2022 قبل عام من انتقاله إلى الهلال «أحرزت تقدماً كبيراً من جميع النواحي بفضله، سواء لاعباً أو رجلاً، كانت علاقتنا ممتازة، وبالنسبة لقدراته، يكفي النظر إلى نتائجه مع الإنتر».

ومع لمّ الشمل بين الإيطالي والصربي مجدداً في الهلال، اعتمد إنزاجي على ثنائية ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز في وسط الملعب.

إلى جانب دوره الدفاعي الكبير وثنائيته الثانية مع البرازيلي مالكوم في الهجوم، كان ميلينكوفيتش-سافيتش خلف هدف فوز الهلال، حين وصلته عرضية في منطقة الجزاء، تابعها برأسه نحو المرمى فتصدها لها الحارس البرازيلي إيدرسون لكنها تهادت أمام ليوناردو ليسجل الرابع.

بعد المباراة، ردّ ميلينكوفيتش-سافيتش على إشادة جوارديولا به قائلاً: «من الرائع بالطبع أن أتلقى الإطراء من مدرب مثل جوارديولا، لقد أظهرنا مستوانا الحقيقي، أشعر بأنني بحالة ممتازة هنا، نعمل جيداً في التدريبات وأنا في أفضل حالاتي بدنياً».

وأضاف: «والآن هناك أيضاً سيموني إنزاجي الذي أعرفه جيداً، كل ما تبقى هو أن نؤمن حتى النهاية».

بدوره، أشاد إنزاجي بلاعبه قائلاً: «لم يكن هناك حاجة لأن أكتشف سيرجي، إنه لاعب استثنائي، قادر على الجمع بين الجودة والحماس، ركض كثيراً، كما فعل كثيرون غيره».

بعد عامين مع الهلال توجهما بأربعة ألقاب، وعقد يستمر حتى صيف 2026، يُنتظر ما إذا كان ميلينكوفيتش-سافيتش سيترك الدوري السعودي بعد إعادة تسليط الأضواء عليه، أم سيكمل المسيرة مع مدربه القديم-الجديد.