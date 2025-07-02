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الرياضة

المطالبة باستراحة 20 دقيقة في «مونديال 2026»!

المطالبة باستراحة 20 دقيقة في «مونديال 2026»!
2 يوليو 2025 14:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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حثّ اتحاد لاعبي كرة القدم العالمي (فيفبرو) الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على التخلي عن خطط إقامة المباريات في وقت الظهيرة وبعد الظهر، لتجنب الحرارة في 3 أماكن «عالية الخطورة للغاية» في كأس العالم 2026 الصيف المقبل، كما طالب بتمديد فترة استراحة ما بين الشوطين، وتستضيف 16 مدينة بشكل مشترك في 3 دول في أميركا الشمالية، كندا، المكسيك والولايات المتحدة، كأس العالم 2026، الصيف المقبل.
وحدّد تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، الذي يمثل أكثر من 70 ألف لاعب محترف حول العالم، مدينتي كانساس سيتي وميامي في الولايات المتحدة، إلى جانب مونتيري في المكسيك، مدناً تحمل «خطراً عالياً للغاية» للإصابة بالإجهاد الحراري، إذا أقيمت مباريات كأس العالم في فترة ما بعد الظهر.
وصنّفت أتلانتا ودالاس وهيوستن في أميركا بهذه الفئة بسبب درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، لكن (فيفبرو) يتوقع استخدام الأسقف القابلة للسحب وتكنولوجيا التحكم في المناخ هناك لتقليل المخاطر على اللاعبين والمتفرجين.
صُنفت 5 مدن أخرى مستضيفة لكأس العالم على أنها «عالية المخاطر للغاية» (بوسطن، وفيلادلفيا، وجوادالاخارا) أو «عالية المخاطر» (لوس أنجلوس، ونيويورك، نيوجيرسي)، بينما صُنفت سان فرانسيسكو وفانكوفر فقط على أنهما «منخفضة المخاطر»، وتسببت الظروف الجوية في تعطل بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف في الولايات المتحدة، حيث قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، إن المباريات بين تشيلسي والترجي التونسي، وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، لا ينبغي السماح بانطلاقها في مثل هذه الحرارة الشديدة، في لوس أنجلوس في منتصف النهار، بالتوقيت المحلي.
وقدم (فيفبرو) احتجاجات إلى (الفيفا) بشأن مواعيد انطلاق المباريات، لكنه يخشى أن تكون «المصالح التجارية» المدفوعة بضغوط لإرضاء جمهور تلفزيوني ضخم على مستوى العالم، وخاصة في أوروبا وآسيا، هي المسيطرة، وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، أليكس فيليبس، إن (الفيفا) أخذ ببعض توصياته بشأن كأس العالم للأندية بعين الاعتبار، لكن البعض الآخر بما في ذلك التوصيات المتعلقة بأوقات انطلاق المباريات تم رفضه، ويُحدد (الفيفا) جدول مباريات كأس العالم بعد إجراء قرعة النهائيات في ديسمبر، وستُجرى محادثات إضافية مع (فيفبرو) خلال الأشهر المقبلة، إلا أن الاتحاد يُصرّح بأن صلاحياته محدودة
وأوضح فيليبس: «أعتقد أنه بناء على هذه التجربة (كأس العالم للأندية)، فمن المرجح أن يكون (الفيفا) أكثر مرونة، لكن ليس لدينا أي سلطة على الإطلاق لإجبارهم على ذلك»، وأضاف: «لا يسعنا إلا استخدام الضغط غير الرسمي والحجج الوجيهة، ليس لدينا أي حق إكراه»، بحسب «ذا أثليتيك».
وقال البروفيسور الدكتور فينسنت جوتبارج، المدير الطبي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، إن أحد المقترحات قيد التجربة هو تمديد فترة استراحة ما بين الشوطين - من 15 إلى 20 دقيقة - لمساعدة اللاعبين على ترطيب أجسامهم وتبريدها، واقترح أيضاً فترات راحة أقصر ولكن أكثر تواتراً أثناء المباراة للتبريد، مشيراً إلى أن فترات الراحة التي تبلغ 3 دقائق والمستخدمة في كأس العالم للأندية (عادة في الدقيقة 30 والدقيقة 75) أقل فائدة.

 

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