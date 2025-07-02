الوصل يخوض تجربتين في هولندا



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الوصل برنامج تحضراته للموسم الجديد، والذي ينطلق بداية من مساء الجمعة، بعد إجراء اللاعبين للفحص الطبي اللازم، خلال اليومين الماضيين، ويستمر المعسكر على ملعب استاد زعبيل حتى السفر إلى هولندا 10 يوليو الجاري، ويخوض الفريق وديتين 16 و30 يوليو، بجانب مباراتين في دبي، عقب عودة البعثة.

ويستعد «الإمبراطور» لموسم استثنائي بات فيه مطالباً بالعودة إلى المنافسة المحلية، فضلاً عن الاستعداد بشكل وافٍ للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2 ، والتي يدخلها «الأصفر» بدوافع المنافسة للظفر بلقبها.

وتعاقد الوصل مع المدرب البرتغالي كاسترو لقيادة الفريق بدلاً من الصربي ميلوش، كما دعمت شركة كرة القدم بالنادي، صفوف الفريق الأول بصفقات من العيار الثقيل، حيث ضم الوصل كلاً من ريناتو تابيا لاعب الوسط، والظهير الأيسر هوجو نيتو ، والظهير الأيمن بيدرو مالهيرو، والجناح الكولومبي بالاسيوس، كما جدد عقد فابيو دي ليما لموسم إضافي.