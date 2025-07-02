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الرياضة

كلباء يبدأ التدريبات قبل معسكر سلوفينيا

كلباء يبدأ التدريبات قبل معسكر سلوفينيا
2 يوليو 2025 15:30

فيصل النقبي (كلباء) 

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بدأ كلباء تدريباته اليومية، مع بداية المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعد الانتهاء من الفحص الطبي للاعبين.
ويجري الفريق تدريباته على الملعب الرئيس للنادي تحت إشراف الجهاز الفني، استعداداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا 10 يوليو الجاري، ويستمر إلى 29 من الشهر نفسه.
يتضمن معسكر سلوفينيا خوض 4 مباريات ودية مع فرق مختلفة، ضمن خطة الإعداد التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، ترقباً لانطلاقة قوية في الموسم الجديد.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
سلوفينيا
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