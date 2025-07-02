الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب السلة يفتقد جهود 3 لاعبين في «وليم جونز»

منتخب السلة يفتقد جهود 3 لاعبين في «وليم جونز»
2 يوليو 2025 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كأس رئيس الدولة ينطلق 24 أكتوبر
خيول الإمارات الناشئة تخوض «تحدي لا تست»


يفتقد منتخب كرة السلة جهود قيس عمر وجاسم محمد ومحمود وسيم أثناء المشاركة في بطولة وليم جونز الدولية، التي تنطلق 12 يوليو الجاري، وبالتالي يمنح الجهاز الفرصة لعناصر جديدة يُمكن الاستفادة منهم مستقبلاً.
ويواصل المنتخب تدريباته تحت قيادة المدرب الدكتور منير بن الحبيب، والمساعد جاسم عبدالرضا، ويسعى الجهاز الفني إلى رفع معدل اللياقة البدنية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم المحلي والآسيوي.
وتعتبر دعوة منتخب البحرين لخوض مباراتين 8 و9 يوليو فرصة جيدة لتطبيق الخطط في الفترة قبل المشاركة في «وليم جونز» من 12 إلى 20 يوليو، ويضم المنتخب مجموعة من الشباب بجانب أصحاب الخبرة مثل عمر خالد وراشد ناصر.

الإمارات
كرة السلة
منتخب السلة
البحرين
آخر الأخبار
ديفيد في طريقه إلى يوفنتوس
الرياضة
ديفيد في طريقه إلى يوفنتوس
اليوم 14:17
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
الرياضة
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
اليوم 14:11
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©