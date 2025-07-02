منتخب السلة يفتقد جهود 3 لاعبين في «وليم جونز»



علي معالي (أبوظبي)



يفتقد منتخب كرة السلة جهود قيس عمر وجاسم محمد ومحمود وسيم أثناء المشاركة في بطولة وليم جونز الدولية، التي تنطلق 12 يوليو الجاري، وبالتالي يمنح الجهاز الفرصة لعناصر جديدة يُمكن الاستفادة منهم مستقبلاً.

ويواصل المنتخب تدريباته تحت قيادة المدرب الدكتور منير بن الحبيب، والمساعد جاسم عبدالرضا، ويسعى الجهاز الفني إلى رفع معدل اللياقة البدنية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم المحلي والآسيوي.

وتعتبر دعوة منتخب البحرين لخوض مباراتين 8 و9 يوليو فرصة جيدة لتطبيق الخطط في الفترة قبل المشاركة في «وليم جونز» من 12 إلى 20 يوليو، ويضم المنتخب مجموعة من الشباب بجانب أصحاب الخبرة مثل عمر خالد وراشد ناصر.