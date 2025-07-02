أبوظبي تستضيف بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026



أبوظبي (الاتحاد)



فازت أبوظبي بحقوق استضافة بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026، وستُقام على جزيرة الحديريات خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2026، في تأكيد جديد على مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لاحتضان الفعاليات الرياضية، وعلى التزامها بترسيخ إرث رياضي مستدام.

وتسلَّم عبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وجيمي دين، المدير التنفيذي للرياضة في شركة «مدن»، عَلم الاستضافة من مدينة بونتيفيدرا الإسبانية، مستضيفة نسخة عام 2025، خلال الحفل الختامي للبطولة، ليُعلَن رسمياً عن استضافة أبوظبي للنسخة المقبلة من البطولة نوفمبر 2026.

وأكَّد طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أنَّ الفوز باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المرموق يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة بقدرة أبوظبي على تنظيم فعاليات رياضية كبرى بمعايير عالمية عالية.

وأشار إلى أنَّ بطولة العالم للترايثلون متعدِّد الرياضات 2026 تمثِّل إضافة مميَّزة إلى جدول الفعاليات الرياضية في الإمارة، وفرصة لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية والتنافسية، وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الاحترافية والبنية التحتية المتطورة.

وقال: «يواصل مجلس أبوظبي الرياضي جهوده لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة العاصمة وجهةً عالميةً للرياضة والتنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير بيئة رياضية محفِّزة تُتيح للجميع فرصاً متساوية للتميُّز والإبداع».

وقال ديباك جاين، الرئيس التنفيذي للمجتمعات لدى شركة مدن: «متحمِّسون لتسلُّم عَلم البطولة من مدينة بونتيفيدرا الإسبانية، وهو ما يشكِّل انطلاقة العد التنازلي نحو استضافة بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026. نتطلَّع إلى الترحيب بالمشاركين والزوّار من مختلف أنحاء العالم في جزيرة الحديريات العام المقبل».

وأضاف جاين: «في إطار التزامنا بتطوير تجارب رياضية وترفيهية استثنائية، نواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية، ومنهم مجلس أبوظبي الرياضي، وورلد سبورت، واتحاد الإمارات للترايثلون، لضمان تقديم تجربة لا تُنسى للرياضيين والجماهير».

وتستقطب الفعالية أكثر من 3000 رياضي من جميع أنحاء العالم، للتنافس ضمن ست رياضات هي الدواثلون، وكروس دواثلون، وكروس ترايثلون، والأكواتلون، والترايثلون طويل المسافة، والأكوا بايك.