«أبوظبي للفروسية» أول ميدان هجين في العالم لبطولات قفز الحواجز

عصام السيد (أبوظبي)

في إنجاز جديد يرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال رياضة الفروسية على الساحة الدولية، اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية الميدان الدولي لقفز الحواجز في نادي أبوظبي للفروسية كأول ميدان هجين «داخلي وخارجي» من نوعه على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم الكبير واللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير مختلف أنشطة الفروسية وتوفير كافة الإمكانات التي تضمن استدامة تميّز الإمارات في هذا المجال.

وأعرب علي الشيبة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يُعد إضافة نوعية لمسيرة الفروسية الإماراتية، ويؤكد مكانة الدولة كمركز عالمي لتنظيم واستضافة أهم الفعاليات والبطولات الدولية في قفز الحواجز.

وقال: «الإنجاز الكبير جاء بفضل الدعم اللامحدود والمتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمختلف أنشطة الفروسية وتوجيهاته المستمرة بتطوير البنية التحتية الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي لرياضات الفروسية».

وأوضح أن الميدان الهجين بنادي أبوظبي للفروسية يتميّز بتصميم فريد يتيح استضافة البطولات على مدار العام، بما يراعي مختلف الظروف المناخية، ويوفر بيئة مثالية للفرسان والخيول على حد سواء.

ويمنح هذا التصنيف غير المسبوق لنادي أبوظبي للفروسية استحقاق تنظيم واستضافة بطولات قفز الحواجز، بحسب رؤية زمنية ممتدة تمكنه من وضع خطط وبرامج البطولات الدولية التي يعتزم تنظيمها أو استضافتها على أرضيته بمواصفات الميادين الدولية الداخلية المغطاة أو الخارجية المكشوفة.

ويأتي الميدان الدولي الهجين كمنشأة حديثة في مجال الفروسية تستمد تصاميمها من بهاء فن العمارة العربية، وأطل بها نادي أبوظبي للفروسية عبر تجارب عملية ناجحة قدمها خلال الموسم الأخير، الذي شهد تنظيمه واستضافته لبطولتين دوليتين أقيمتا بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق، الأولى بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم، وأقيمت على أرضية الميدان الدولي الهجين في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، والثانية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة - فئة الخمس نجوم، أعلى هرم التصنيف الدولي لبطولات قفز الحواجز، وأقيمت منتصف شهر أبريل الماضي.

وشهد نادي أبوظبي ثلاث بطولات دولية، استضافها على أرضية الميدان الهجين، وجرت خلال شهر يناير الماضي أيضاً، الأولى بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وتلتها بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، ثم بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم.

ومن المنتظر أن يستقبل نادي أبوظبي للفروسية الموسم القادم بالمزيد من فعاليات بطولات قفز الحواجز الدولية التي ينظمها ويستضيفها بتصنيفه الجديد كأول ميدان عالمي هجين، يجتذب أفضل الفرسان وخيول القفز حول العالم.