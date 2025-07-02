منتخبنا يبدأ مشواره بالكويت في «خليجية» السلة للناشئين



علي معالي (أبوظبي)

تم تعديل موعد مباريات منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة في بطولة الخليج المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 7 حتى 12 يوليو الجاري، وذلك بعد انسحاب منتخب قطر، كما تم تعديل نظام البطولة لتقام بمجموعة واحدة بدلا من مجموعتين.

يبدأ منتخبنا مشواره بلقاء منتخب الكويت 7 يوليو، ثم السعودية في اليوم التالي، على أن يحصل على راحة يومين، ثم يعاود المباريات بلقاء الجولة الثالثة ضد البحرين 11 يوليو، والمباراة الختامية مع سلطنة عمان يوم 12 يوليو، ويتأهل لنهائيات آسيا صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب العام.

ويواصل منتخبنا الوطني تدريباته تحت قيادة المدرب سالم عتيق الظاهري مدرباً، أيوب أحمد مساعداً، وسيف السويدي إدارياً، ويخوض عدداً من المباريات الودية مع أكاديميات مختلفة بالدولة لرفع معدل اللياقة البدنية، والوصول باللاعبين إلى حالة فنية مناسبة قبل خوض المعترك الخليجي المهم.

صرح راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، بأنه سيتم الاستقرار على 12 لاعباً قبل السفر إلى البحرين، وقال: «ستكون المنافسة قوية في ظل ارتفاع رغبة التأهل والمنافسة على المركزين الأول والثاني بعد انسحاب المنتخب القطري، وكان المنتخب قد تجمع منذ عدة أيام وخاض عدداً من التدريبات والمباريات القوية، أملاً في الوصول إلى حالة فنية وبدنية جيدة قبل المنافسة الخليجية المرتقبة».