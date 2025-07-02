فاوليس: أريد إنهاء مسيرتي مع وليامز

لندن (د ب أ)



كشف جيمس فاوليس، رئيس فريق وليامز، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، عن أنه يريد إنهاء مسيرته مع الفريق.

وورث فاوليس، الذي يخوض موسمه الثالث في قيادة الفريق، بعدما انضم إليه قادماً من مرسيدس، فريقاً منهكا كان قد أنهى بطولة العالم في فئة المصنعين في المركز الأخير، خلال أربعة من المواسم الخمسة الماضية.

ولكن، قبل الدخول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المقرر إقامته الأحد المقبل، يتواجد وليامز في المركز الخامس خلف مكلارين وفيراري ومرسيدس وريد بول.

وعند سؤاله خلال مقابلة مع وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عما إذا كان يتصور مغادرة الفريق يوماً ما، أجاب فاوليس، الذي وافق مؤخراً على عقد طويل الأمد جديد مع وليامز: «لا. أستطيع أن أرى نفسي هنا حتى نهاية مسيرتي المهنية، وأنا مرتاح جداً لذلك».

وأضاف: «وظيفتي هي أن أحمل مسؤولية هذا الفريق، وأسلمها لشخص آخر، بعد عدد من السنوات، وأن يكون الفريق في مكانة أفضل بكثير، تكريماً للسير فرانك وليامز (مؤسس الفريق) وإرثه».

وأردف: «وليامز يملك شغفاً يفوق أي شيء شعرت به من قبل، لم أندم على دقيقة واحدة قضيتها في إعادة بناء الفريق، لا أعني يوماً، بل أعني دقيقة واحدة، أشعر أنني في بيتي، وقد شعرت بذلك منذ اليوم الأول الذي انضممت فيه، ولم أشك للحظة فيما إذا كنت جيداً بما يكفي، أو إذا كان هذا هو المكان المناسب لي».

ونجح فاوليس في تأمين توقيع أليكس ألبون، التايلندي المولود في لندن، والذي يحظى بتقدير كبير، بعقد طويل الأمد، كما أقنع كارلوس ساينز بالانضمام للفريق، قادماً من فيراري. وتمكن ألبون وساينز من تحقيق عدد نقاط أكبر، بعد مرور 11 سباقاً فقط، من التي حققها فريق وليامز على مدار المواسم الثلاثة الماضية.