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الرياضة

كريمونيزي يتعاقد مع مدرب جديد

كريمونيزي يتعاقد مع مدرب جديد
2 يوليو 2025 14:54

روما (أ ف ب)

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أعلن كريمونيزي، أحد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تغيير مدربه بالتعاقد رسمياً مع دافيدي نيكولا المدير الفني لكالياري في الموسم الماضي.
وقال النادي في بيان: «يعلن نادي كريمونيزي أنه أوكل إدارة فريقه الأول إلى دافيدي نيكولا الذي وقع عقداً مع النادي حتى 30 يونيو 2027».
وأنهى المدرب السابق لجنوى (2019-2020) وتورينو (2020-2021) وساليرنيتانا (2021-2022) وإمبولي (2023-2024)، الموسم الماضي في المركز الخامس عشر مع كالياري، وسيخلف جوفاني ستروبا الذي لم يتم تمديد عقده رغم الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.
وعاد كريمونيزي إلى دوري الأضواء، بعد عامين من مغادرته، وسيخوض موسمه التاسع على هذا المستوى.
وضمن النادي اللومباردي الذي احتل المركز الرابع في نهاية الموسم العادي، صعوده بفوزه على لا سبيتسيا 1-0 في نهائي ملحق الصعود، ولحق بساسوولو وبيزا إلى الدرجة الأولى التي غادرتها أندية مونزا وفينيتسيا وإمبولي.
وقام 12 فريقاً بين الـ20 التي ستشارك في الدوري موسم 2025-2026، بتغيير مدربيهم في الأسابيع الأخيرة، بينها إنتر ميلان، أتالانتا، ميلان وروما.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
كالياري
ميلان
روما
أتالانتا
إنتر ميلان
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