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الرياضة

«أكاديمية بوذيب» تعلن مشاركة 510 فرسان وفارسات في «قفز الحواجز»

«أكاديمية بوذيب» تعلن مشاركة 510 فرسان وفارسات في «قفز الحواجز»
2 يوليو 2025 15:08

 
أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية بوذيب للفروسية، تسجيل مشاركة قياسية لعدد 510 فرسان وفارسات في فعاليات الجولة الثانية من الموسم الصيفي لقفز الحواجز، التي ينظمها اتحاد الفروسية، في الأكاديمية.
وأكدت الأكاديمية في تقرير أن الجولة الثانية شهدت مستويات فنية متطورة، بإقبال كبير على المشاركة من الفئات العمرية المختلفة، بما يعكس الشغف بهذه الرياضة، والتطور الكبير الذي تشهده على المستويات كافة.
وقال محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب للفروسية، إن الموسم الصيفي لقفز الحواجز أمام مرحلة متميزة وقوية، خاصة في ظل التنافسية العالية بين الفرسان والفارسات، والتي كشفت عن قيمة عالية للمواهب الموجودة، وقدرات كبيرة للمشاركين.
من جانب آخر شهدت أشواط المنافسات تألق عدد من الفرسان على حواجز ارتفاعها 130 سم أبرزهم داوود بورازي، وعلي خلفان الجهوري، وعمر جمال، إضافة إلى الفائزين في الأشواط الأخرى.

 

 

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
قفز الحواجز
اتحاد الفروسية
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