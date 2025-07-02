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الرياضة

برانثويت باقٍ مع إيفرتون إلى 2030

برانثويت باقٍ مع إيفرتون إلى 2030
2 يوليو 2025 15:19

 
ليفربول (رويترز)

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قال نادي إيفرتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المدافع جاراد برانثويت وقع عقداً جديداً طويل الأمد سيبقيه في صفوف الفريق حتى 2030، وذلك بعد تقارير عن رغبة عدة أندية إنجليزية كبرى في الحصول على خدماته.
وشكل برانثويت شراكة قوية مع جيمس تاركوفسكي في قلب دفاع إيفرتون، إذ شارك في 86 مباراة في جميع المسابقات مع النادي، منذ انتقاله عام 2020 من كارلايل يونايتد الذي يلعب في الدرجة الخامسة.
وربطت تكهنات الدولي الإنجليزي (23 عاماً)، الذي شارك في مباراة واحدة مع منتخب بلاده، باحتمال الانتقال لأندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، وكان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في عام 2027.

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البريميرليج
إيفرتون
مانشستر يونايتد
توتنهام
تشيلسي
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