جوف.. «أحزان الوداع»!



لندن (أ ب)



قبل انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس، استعادت كوكو جوف ذكريات ظهورها اللافت في البطولة قبل ستة أعوام، حينما حققت إنجازاً بارزاً بالوصول إلى الدور الرابع، وهي في الخامسة عشرة من عمرها.

وأكدت جوف أهمية تلك اللحظة في مسيرتها، مشيرة إلى الطموحات الكبيرة التي تحملها مع عودتها إلى ملاعب البطولة هذا العام.

وقالت جوف لوكالة أنباء (أسوشيتد برس): «حتى عندما أشاهد مقاطع فيديو لي خلال تلك الفترة، لا أشعر وكأنها لي، كان الأمر أشبه بالحلم، سيبقى لديَّ دائماً ذكريات خاصة من تلك المسيرة، وأعتقد أنها بالتأكيد عزّزت ثقتي بأنني قادرة على التواجد في جولات البطولات وتحقيق حلمي».

وأضافت: «إنها لحظة سيظل دائماً لها مكانة خاصة في قلبي، من الطبيعي أنني أتمنى الفوز بهذه البطولة، ليكون الأمر بمثابة لحظة اكتمال الدائرة، أشعر بأن ذلك سيكون وكأنه بداية الحلم، ولا أريد أن أقول إنها النهاية، لأن أمامي بالتأكيد الكثير في مسيرتي، لكنه سيكون نوعاً من اكتمال الدائرة».

بعد أسبوع من المقابلة، ودعت جوف منافسات البطولة من الدور الأول بعد الخسارة 6-7 و1-6 أمام ديانا ياستريمسكا.

وكانت المباراة مفاجئة ومليئة بالأخطاء بالنسبة لجوف، التي توجت مؤخراً بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بعدما حققت فوزاً بثلاث مجموعات على المصنّفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة. وبعد خسارة الأمس، قالت جوف: «بالتأكيد كنت أعاني بشدة في غرفة الملابس. أنا لا أحب الخسارة، الأمر الرئيسي الذي أنا متأكدة أن فريقي والجميع سيقولونه لي هو أنني قدمت أداءً جيداً في رولان جاروس، وألا أحزن إلى هذا الحد، أشياء من هذا القبيل». ولكن بقدر رغبتها في المضي قدماً والتركيز على البطولات المقبلة، أوضحت جوف «21 عاماً»، وهي تمسح دموعها التي امتلأت بها عيناها خلال المؤتمر الصحفي، بأنها شعرت «ببعض خيبة الأمل في الطريقة التي ظهرت بها اليوم».

وكانت هذه هي المرة الثانية في آخر ثلاثة أعوام تودّع البطولة من الدور الأول. ولم تتمكن جوف من عبور الدور الرابع في ويمبلدون، في حين أنها في جميع البطولات الأربع الكبرى الأخرى، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة، التي تقام على الملاعب الصلبة، وصلت على الأقل إلى الدور قبل النهائي. وحصدت أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أميركا المفتوحة، التي تقام على الملاعب الصلبة، في 2023 وكانت تبلغ وقتها 23 عاماً.

وكانت في عام 2022 وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة، التي تقام على الملاعب العشبية، قبل أن تتوج باللقب هذا العام.