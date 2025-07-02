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الرياضة

فعاليات متعددة في برنامج «أكتيف هب» و«فريجنا» الصيفي

فعاليات متعددة في برنامج «أكتيف هب» و«فريجنا» الصيفي
2 يوليو 2025 17:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بالمز الرياضية انطلاق فعاليات برنامج «أكتف هب» و«فريجنا» الصيفي في أبوظبي، صباح أمس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي، وتقام الفعاليات الرياضية على مستوى 10 مدارس، بواقع 5 في مدينة أبوظبي، هي الباهية، والقمة، والرواد، والغزالي، وزايد الثاني، و3 في مدينة العين، هي أحمد بن زايد، والجاهلي، والخير، بالإضافة إلى مدرستين في منطقة الظفرة، هما الظفرة، والسلع.
ويتضمن المعسكر العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 17 سنة، في الجوجيتسو، والمصارعة، والسباحة، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل.
كما تنطلق فعاليات متزامنة في دبي والإمارات الشمالية خلال الفترة من 14 إلى 31 يوليو الجاري، في 14 مدرسة من بينها 4 في دبي، و2 في كل من الشارقة، وعجمان، والفجيرة، و3 في رأس الخيمة، ومدرسة في أم القيوين.
وأكدت بالمز الرياضية توفير برامج متكاملة للمشاركين في الفعاليات الصيفية، وإمكانية الانضمام إلى الأنشطة عبر موقعها الإلكتروني.

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