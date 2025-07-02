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الرياضة

«نوخذة أبوظبي» يرفرف بـ«أجنحة الشراع» بمشاركة 68 طالباً

«نوخذة أبوظبي» يرفرف بـ«أجنحة الشراع» بمشاركة 68 طالباً
2 يوليو 2025 17:45

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية انطلاق فعاليات برنامج «نوخذة أبوظبي»، الذي تنظمه أكاديمية النادي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 68 طالباً، ويتواصل البرنامج على مدار شهرين، بهدف غرس قيم الهوية الوطنية، وتمكين المشاركين من المهارات الأساسية المرتبطة بالبحر، على محامل 22 قدماً، وأساسيات السباحة، وقيادة المراكب الحديثة، والتعامل مع قوارب الأوبتيمست، والتعرف على مكونات البحر والطقس، وأدوات الملاحة التقليدية وقراءة سرعة الرياح.
وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن البرنامج يقام بإشراف نخبة من المدربين، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لترجمة رؤية قيادة النادي في دعم التراث الوطني، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة خلال يومين، ما يعكس مدى اهتمام النشء بالموروث البحري.
ويُعد برنامج نوخذة أبوظبي أحد المبادرات النوعية التي تنسجم مع توجهات مجلس أبوظبي الرياضي في دعم الفعاليات المجتمعية والتراثية، ويهدف إلى إعادة ربط الأجيال الجديدة بالبيئة البحرية الإماراتية من خلال التجربة العملية والمعايشة الواقعية، في إطار تعليمي وترفيهي متكامل.

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