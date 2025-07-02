«الرياضة للجميع» يطلق بطولتي دوري وكأس الكرة المصغرة



دبي (وام)

أعلن اتحاد الرياضة للجميع، إطلاق مسابقات كرة القدم المصغرة لموسم 2025 - 2026، في سبتمبر المقبل، بدورات للمدربين والحكام، تمهيداً لبداية المنافسات في شهر أكتوبر، وتتألف المسابقات المقررة من الدوري بنظام المباريات، بالإضافة إلى بطولة الكأس بنظام خروج المغلوب، كما يتضمن تنظيم دورة تدريبية متخصّصة لمدربي الفرق المشاركة قبل بداية الموسم.

وأكد الاتحاد السماح بتسجيل 18 لاعباً لكل فريق، من بينهم خمسة مواطنين، و11 من المقيمين، بالإضافة إلى لاعبين من دون 22 سنة، منهم 2 لحراسة المرمى.

ويشارك بطل الدوري في بطولة آسيا للأندية، مع تكفل الاتحاد بالالتزامات المالية كافة، بينما يتأهل الفائز ببطولة الكأس للمشاركة في بطولة آسيا أو البطولة العربية، مع التزام الاتحاد بتغطية تكاليف السفر.

وأشار الاتحاد إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني من اللاعبين المشاركين في البطولات الرسمية، وذلك لتمثيل الدولة في كأس آسيا وبطولة العالم، واعتماد مشاركة عشرة فرق في الموسم الأول حسب أولوية تأكيد المشاركة.

وقال سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، إن الهدف من إطلاق الفعاليات الرياضية لأول مرة في الموسم الجديد هو دعم الرياضة المجتمعية، وتطوير اللاعبين والمدربين، وإتاحة الفرصة للتميز المحلي والإقليمي.

من جانبه أوضح سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن التزام كل فريق مشارك بسداد الرسوم المقررة سيمكنه من الحصول على القمصان الرياضية المخصصة له، بالإضافة إلى تسجيل اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية والطبية، منوها إلى أن هناك ملاعب جاهزة لإقامة المباريات في كل من أبوظبي، ودبي والشارقة ورأس الخيمة، لافتاً إلى إعلان العديد من الدوائر الحكومية المحلية رغبتها بالمشاركة في الموسم الجديد.