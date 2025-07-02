ميتز يُكرم جماهيره بوضع صورهم على قميص الفريق!

باريس (أ ب)

تعد الجماهير جزءاً رئيسياً من أندية كرة القدم، وعزز فريق ميتز الفرنسي هذه العلاقة من خلال وضع صور الجماهير على القميص الاحتياطي للفريق هذا الموسم.

وكتقدير لمشجعيه، يحمل القميص الأبيض الاحتياطي بصمات صور مائية لمشجعين يرفعون أذرعهم أو أوشحتهم في الهواء، كما يتضمن أسماء مجموعتين من مجموعات ألتراس ميتز مطبوعة على الأعلام.

وكتب النادي بجانب قميصه: «بجانبنا في كل مكان، تم تصميمه ليكون تحية نابضة بالحياة للمشجعين». ويفتتح ميتز مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي أمام ستراسبورج في منتصف أغسطس المقبل.