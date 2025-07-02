أبوظبي تحتضن تصفيات أكبر بطولة كرة قدم رقمية عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن أبوظبي بطولة فيجيتال كونتدرز، التي تُعد أكبر تصفيات كرة قدم رقمية عالمية، خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 24 من نخبة الأندية حول العالم، وذلك بهدف التأهل إلى النهائيات التي تقام خلال دورة ألعاب المستقبل التي تقام في أبوظبي في ديسمبر المقبل.

وتمثل الأندية المشاركة فرقاً من أميركا الشمالية واللاتينية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، من أبرزها فريق «جوغا» الأميركي، وفريق «إل بي تي» الفنزويلي، الفائز بالبطولة في دورة ألعاب المستقبل 2024.

ويمثل هذا الحدث ذروة الموسم الدولي الذي استمر عاماً كاملاً، وتضمن منافسات

فيجيتال رايفلز وفيجيتال اوريجنز، علماً بأن أبوظبي تستضيف النهائيات خلال دورة ألعاب المستقبل 2025، المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر في أبوظبي، وستشارك في هذه النهائيات أفضل الأندية المتأهلة من التصفيات لتحظى بفرصة التتويج بالبطولة العالمية.

وقال نيس هات، الرئيس التنفيذي لفيجيتال إنترناشونال: «تمثل هذه البطولة في أبوظبي تتويجاً لمسيرة تأهيلية استمرت موسماً كاملاً، وتمهيداً للحدث النهائي في دورة ألعاب المستقبل، وتشهد رياضات فيجيتال مشاركة عالمية غير مسبوقة، وتعكس هذه البطولة تطورها كرياضة مُوجّهة نحو المستقبل».

من جانبه، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير: «تمثّل استضافة أبوظبي لمنافسات فيجيتال إنترناشونال محطة مهمة تعكس التزامها بدعم الابتكار وتبنّي الأفكار المستقبلية في عالم الرياضة، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه التجربة العالمية الفريدة، التي تجمع نخبة الأندية من مختلف أنحاء العالم، ونتطلع إلى خمسة أيام حافلة بالحماس والإثارة تُمهّد الطريق نحو دورة ألعاب المستقبل في ديسمبر المقبل».

وتُنظّم أسباير هذه البطولة، الجهة المحلية المسؤولة عن تنظيم دورة ألعاب المستقبل – أبوظبي 2025، بالتعاون مع شركة إثارة شريك تنفيذ الفعالية، وفيجيتال إنترناشونال صاحبة الحقوق العالمية.

وتُعد فيجيتال إنترناشونال الجهة العالمية الرائدة في تطوير ونشر رياضات فيجيتال التي تمزج بين الرياضة البدنية وألعاب الفيديو التفاعلية ضمن منافسات متكاملة، مع التركيز على الابتكار والارتقاء بالمعايير الرياضية.

فيما تُعد دورة ألعاب المستقبل، فعالية دولية سنوية في أبوظبي تجمع بين عالمي الرياضة البدنية والرقمية في أرقى صورة رياضات فيجيتال، وتجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات فيجيتال من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من التحديات، وستُقام ألعاب المستقبل 2025 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، فيما تُقام ألعاب المستقبل 2026 في أستانا بكازاخستان.