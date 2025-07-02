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الرياضة

«جري الزاهية» ينتظركم الأحد في الشارقة

«جري الزاهية» ينتظركم الأحد في الشارقة
2 يوليو 2025 19:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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ينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم الأحد المقبل سباق جري الزاهية بسيتي سنتر الزاهية بالشارقة، ضمن باقة الفعاليات الرياضية المجتمعية وسيكون السباق داخلي بالمركز لتحفيز فئات المجتمع المختلفة على ممارسة الرياضة خلال فترة الصيف وتعد نسخة العام الحالي هي الخامسة منذ انطلاقتها.
تتضمن فئات السباق مسافات 800 متر للصغار وينطلق في الساعة 7:00 صباحاً ويعقبه بعشر دقائق انطلاق سباق 8 كلم ويليه مباشرة سباق 4 كلم، على أن يتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات المختلفة من خلال ميدالية خاصة تم تصميمها لتشابه ميدالية النسخة الماضية مع إضافة إيحاء الجري الداخلي من المستطيلات التي تشكل بعد مركز التسويق مع إضافة اسم السباق باللغتين العربية والإنجليزية.

مجلس الشارقة الرياضي
الجري
الزاهية
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