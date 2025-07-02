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الرياضة

تشيلسي يضم البرازيلي بيدرو 8 سنوات

تشيلسي يضم البرازيلي بيدرو 8 سنوات
2 يوليو 2025 17:59

لندن (رويترز)

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انضم المهاجم جواو بيدرو إلى تشيلسي، قادماً من برايتون آند هوف ألبيون، بحسب ما أعلن كلا الناديين المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني (81.54 مليون دولار).
وقال المهاجم البرازيلي، الذي وقّع عقداً لمدة ثماني سنوات، في بيان: «الجميع يعرف أن هذا نادٍ كبير وله تاريخ عظيم، كان لديه تشكيلة رائعة في الماضي، ولديه فريق رائع الآن، لذا أنا متحمس للانضمام، كما تعلم، عندما تكون لاعباً في تشيلسي، يجب أن تفكر في شيء واحد وهو الفوز».
وانضم بيدرو (23 عاماً) إلى برايتون، قادماً من واتفورد عام 2023، وسجل 30 هدفاً، وقدم عشر تمريرات حاسمة في 70 مباراة مع النادي الواقع على الساحل الجنوبي، وشارك في ثلاث مباريات مع منتخب البرازيل.
وقال فابيان هورزلر مدرب برايتون إن انتقال بيدرو يعد خطوة مثيرة في مسيرته.
وأضاف هورزلر في بيان: «هذا يمنحه الفرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وسيكون بالطبع حريصاً على تعزيز وجوده في منتخب البرازيل قبل نهائيات كأس العالم الصيف المقبل».
ويُعد بيدرو رابع لاعب ينتقل من برايتون إلى تشيلسي منذ عام 2022 بعد موزيس كايسيدو المنضم في صفقة قياسية، والمدافع مارك كوكوريا والحارس روبرت سانشيز.
وقال تشيلسي إن بيدرو انضم إلى تشكيلة الفريق في المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، وربما يخوض مباراته الأولى في دور الثمانية أمام بالميراس في فيلادلفيا يوم الجمعة.

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