النصر يبحث تعزيز الحضور الجماهيري بشعار «مدرجات تزهو بالأزرق»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

نظم نادي النصر في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، ورشة عمل خاصة جمعت عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، ومسؤولي النادي، إلى جانب مجموعة من عشّاق «العميد»، بهدف مناقشة سُبل تعزيز الحضور الجماهيري في مدرجات استاد آل مكتوم خلال الموسم المقبل.

وشهدت الورشة تبادلاً مثمراً للأفكار والرؤى حول المبادرات الجماهيرية، وأساليب التفاعل مع القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي، بما يعكس روح الانتماء ويعزز من أجواء الحماس والدعم في مباريات الفريق. وعبّر المشاركون عن تطلعهم إلى مدرجات تزهو بالأزرق، مؤكدين أهمية التكامل بين إدارة النادي وجماهيره لتحقيق أهداف الموسم على المستويين الرياضي والمجتمعي.

وفي سياق موازٍ، تواصل إدارة النصر خطواتها في ملف انتقالات اللاعبين، بإعلان التعاقد مع الثنائي سالم سلطان محمد عبدالباسط، قادمين من الشارقة، بعقد يمتد موسمين للأول، وثلاثة مواسم للثاني، ضمن مساعي الإدارة لتعزيز التشكيلة بعناصر خبرة تدعم طموحات الفريق في الموسم الجديد.

في المقابل، أعلن النصر الموافقة على إعارة اللاعب عبدالله عباس إلى نادي عجمان لمدة موسم، في خطوة تهدف إلى منح اللاعب فرصة خوض تجربة جديدة تسهم في تطوير مستواه الفني، وسبقت هذه الخطوة موافقة النادي على انتقال اللاعب أحمد جشك إلى نادي خورفكان.

يُذكر أن النصر كان قد بدأ تحضيراته الفنية للموسم الجديد، على أن يتوجه إلى معسكر خارجي في ألمانيا، انطلاقاً من 10 يوليو الجاري، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم يوم 16 أغسطس المقبل.