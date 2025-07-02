حارسة مرمى ويلز من «ماكدونالدز» إلى «يورو 2025»!

لندن (د ب أ)

انتقلت أوليفيا كلارك، حارسة مرمى المنتخب الويلزي للسيدات لكرة القدم، من العمل في شركة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة، إلى المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2025.

واعترفت كلارك بأن مسيرتها في كرة القدم كانت عشوائية، حيث لعبت للعديد من الأندية الصغيرة قبل أن تشارك في دوري أبطال أوروبا في هولندا، ولكن الجزء الأشد غرابة في مسيرة كلارك كان أنها بدأت مسيرتها الدولية مع المنتخب الويلزي بينما كانت تعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة في لينكولن.

وقالت كلارك، التي سيكون عليها إيقاف فيفيان ميديما، نجمة مانشستر سيتي وزملاءها في المنتخب الهولندي في المواجهة التي تجمع المنتخبين يوم السبت في مستهل المشوار بيورو 2025 للسيدات بسويسرا: «كنت أعمل في أحد مطاعم ماكدونالدز، وكنت أنا من يتلقى الطلبات».

وأضافت: «كنت لا أزال أقوم بذلك حتى انضممت للمرة الأولى للمنتخب الويلزي».

وتابعت كلارك: «قلت لهم في العمل سأذهب في معسكر دولي مع المنتخب وشعروا بالاستغراب نوعاً ما».

وأوضحت: «كان الأمر عشوائياً بأكمله، لكن مسيرتي كانت ذلك دائماً».

ويتواجد المنتخب الويلزي في المجموعة الرابعة بأمم أوروبا للسيدات إلى جانب هولندا وفرنسا وإنجلترا.