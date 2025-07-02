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الرياضة

الجزائري يوسف البلايلي يتعرض للإيقاف في مطار باريس

الجزائري يوسف البلايلي يتعرض للإيقاف في مطار باريس
2 يوليو 2025 18:58

تونس (د ب أ)

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قالت تقارير تونسية وجزائرية، اليوم، إن لاعب الترجي التونسي يوسف البلايلي تم إيقافه في مطار باريس اليوم.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إيقاف لاعب الترجي والمنتخب الجزائري من جانب شرطيين اثنين في الممر المؤدي إلى الطائرة.
ويبدو سبب الإيقاف مرتبط بخلاف مع مضيفة بالطائرة، وفق ما نقلت تقارير.
ونقلت قناة «الهداف» الجزائرية عن والد اللاعب «يوسف تعرض إلى معاملة سيئة، لم يرتكب جريمة وكل ما في الأمر أنه تدخل لعدم قدرة ابنه/عامان/ وضع حزام الآمان. ما تعرض له يوسف غير مقبول تماماً، وعيب أن يعامل لاعب دولي بتلك الطريقة بسبب حزام آمان».
ولم يصدر تعليق عن نادي الترجي أو السلطات الفرنسية بخصوص الإيقاف.
ويستمر عقد البلايلي، البالغ من العمر 33 عاماً مع الترجي حتى 30 يونيو 2026.

يوسف البلايلي
باريس
الترجي التونسي
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