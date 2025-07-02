سابالينكا تجتاز «معركة بوزكوفا» في ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

اجتازت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً عقبة منافستها التشيكية ماري بوزكوفا 7-6 (7-4) و6-4 لتبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام في التنس.

وكان الدور الأول شهد خروج العديد من المصنفات الأوليات أبرزهن الأميركية كوكو جوف المصنفة ثانية بطلة رولان جاروس الشهر الماضي، والأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة ثالثة والصينية جنج تشينوين الخامسة، وقالت سابالينكا «كانت معركة قاسية وأنا سعيدة جداً لتأهلي».

وتلتقي سابالينكا في الدور التالي البريطانية ايما رادوكانو او التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بطلة ويمبلدون عام 2023.

ولم تكن المباراة نزهة لسابالينكا لا سيما في المجموعة الأولى عندما خسرت البيلاروسية إرسالها في الشوط الحادي عشر لتمنح الفرصة لمنافستها لحسم المجموعة، لكن سابالينكا نجحت في رد التحية مباشرة لتفرض التعادل 6-6 وجولة فاصلة أنهتها في صالحها 7-4.

وكسرت سابالينكا إرسال بوزكوفا في الشوط الخامس من المجموعة الثانية وحافظت على تقدمها لتحسم المباراة في صالحها.

وكانت سابالينكا بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ونهائي رولان جاروس وخسرت في المرتين بثلاث مجموعات في المباراة النهائية أمام الاميركيتين ماديسون كيز وكوكو جوف تواليا.

يذكر أن أفضل نتيجة حققتها سابالينكا على الملاعب العشبية في ويمبلدون كان بلوغها الدور نصف النهائي عامي 2021 و2023.