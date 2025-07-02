مونشنجلادباخ يعاقب لاعب بسبب «فيديو ساخر»!

برلين (د ب أ)

عاقب بروسيا مونشنجلادباخ، لاعب خط الوسط فلوريان نويهاوس وعزله عن الفريق، بسبب فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يسخر في اللاعب من المدير الرياضي للنادي رولاند فيركوس.

وأعلن مونشنجلادباخ اليوم أن نويهاوس (28 عاماً)، سيتدرب مع فريق تحت 23 عاماً بالنادي لمدة أربعة أسابيع مقبلة بدلاً من الفريق الأول، ولكن النادي الألماني لم يكشف عن قيمة الغرامة.

وقال ستيفان شتيمان، المدير الإداري لبروسيا ضمن بيان رسمي: «سلوك فلوريان نويهاوس وتصريحاته تضر بسمعة النادي، إنه تصرف غير مقبول، وخيب آمال المنتمين لهذا النادي، ما فعله يتعارض مع قيم النادي».

ولم يظهر اللاعب في مقطع الفيديو، لكن سمع صوته وهو يسخر من فيركوس، وذلك أثناء تواجده في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويقضي لاعبو مونشنجلادباخ إجازة، ويستعدون للعودة إلى ملعب بروسيا بارك، معقل الفريق، يوم الجمعة لإجراء أول اختبار لياقة بدنية استعداداً للموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، الذي ينطلق أواخر أغسطس المقبل.

ولم يعلق نويهاوس على مقطع الفيديو بعد، ويمتد تعاقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2027.