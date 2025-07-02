4 متطلبات أساسية في الفحص الطبي للموسم الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)



بدأت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» خطواتها التحضيرية لانطلاقة الموسم الجديد 2025-2026، بإجراء الفحص الطبي الشامل للاعبين، وفقاً للنموذج المعتمد من اتحاد الكرة واللجنة الطبية، تمهيداً لانطلاق مراحل الإعداد البدني والفني.

ويُعد الفحص الطبي قبل الموسم أداة أساسية في تقييم الحالة الصحية والبدنية للاعبين، ويسهم في الوقاية من الإصابات المفاجئة، فضلاً عن كونه مرجعاً طبياً لتحديد جاهزية اللاعب للموسم، وتكييف البرامج التدريبية والتأهيلية، وفق نتائج التحاليل والفحوص.

وشملت قائمة الأندية التي دشّنت البرنامج الطبي كلاً من خورفكان، دبا، الجزيرة، كلباء، النصر، البطائح، شباب الأهلي، الشارقة، والوصل، على أن تستكمل بقية الأندية الإجراءات خلال الربع الأول من يوليو الجاري، في ظل اقتراب موعد انطلاق الموسم في 16 أغسطس المقبل.

وتُسحب قرعة بطولتي «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» موسم 2025-2026، يوم السبت المقبل، بمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام، تحت إشراف رابطة المحترفين.

ويُلزم اتحاد الكرة جميع الأندية بتطبيق نموذج الفحص الطبي ما قبل بداية الموسم، والذي يتضمن أربعة متطلبات رئيسة: الفحص الطبي العام (يشمل التاريخ المرضي للاعب وعائلته)، فحص القلب (ويتضمن تخطيط القلب الكهربائي وتخطيط صدى القلب)، فحص العظام بواسطة طبيب مختص، فحوص الدم والأمراض المعدية.

وتحظى فحوص القلب بأولوية خاصة ضمن البروتوكول الطبي، في ظل الحرص على تعزيز جوانب الأمان والسلامة، خاصة بعد حوادث نادرة شهدتها ملاعب الكرة العالمية.

ويُعد تقرير طبيب النادي المعتمد بناءً على نتائج هذه الفحوص، المرجع النهائي لاعتماد لياقة اللاعب، قبل إرسال النموذج إلى اتحاد الكرة، في حين تشترط لوائح التسجيل أن يكون الفحص الطبي صالحاً لمدة موسم كامل.

ويحمّل التعميم السنوي لأوضاع اللاعبين الأندية المسؤولية الكاملة عن سلامة اللاعبين وخلوهم من الأمراض، مع التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت تلاعب أو تقديم معلومات طبية غير دقيقة، كما يُلزم التعميم الأندية بإبلاغ لجنة الطب الرياضي خلال 7 أيام من ظهور أي نتائج غير طبيعية، مع تقديم تقارير دورية عن حالة اللاعب وفق ما تراه اللجنة.

وأظهرت الأندية التزاماً متزايداً هذا الموسم بتطبيق المعايير الطبية، في ظل تنسيق وثيق مع لجنة الطب الرياضي، في خطوة تعكس الوعي المتنامي بأهمية الصحة العامة للاعبين، وهي أولوية لا تقل عن الجاهزية الفنية. وتعاونت أغلب الأندية مع مراكز ومستشفيات طبية متخصصة، لضمان إجراء الفحوص وفق أعلى المعايير المعتمدة، محلياً ودولياً، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الدولي «الفيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.