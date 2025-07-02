«الهداف التاريخي للديوك» يعود إلى الدوري الفرنسي

باريس (د ب أ)

يبقى أوليفييه جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي «الديوك» عازماً على إثبات جدارته مجدداً بعد عودته إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم بالتوقيع لموسم واحد مع فريق ليل.

وعاد جيرو عاد إلى أوروبا بعد موسم واحد قضاه مع نادي لوس أنجلوس إف سي الأميركي، ويبلغ جيرو من العمر 39 عاماً في نهاية سبتمبر المقبل، توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان عام 2022، بعد انتقاله إلى إيطاليا قادماً من تشيلسي، الذي فاز معه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقبلها بسنوات طويلة، ساهم المهاجم المخضرم في فوز فريق مونبيلييه بلقب الدوري الفرنسي موسم 2011-2012، ثم انضم إلى أرسنال، وفاز مع الفريق اللندني بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات.

ويتطلع جيرو لبدء فصل جديد في مشواره بقميص ليل.

وكان اللاعب قد اعتزل اللعب الدولي العام الماضي 2024، بعد أن سجل 57 هدفاً في 137 مباراة وكان ضمن الفريق الفائز بكأس العالم 2018.

وقال جيرو في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم: «أحتاج إلى تحديات، وإلى تحد نفسي، هذا ما دفعني للمضي قدما إلى الأمام في مسيرتي». وأضاف: «ليل تحد جذبني كثيرا، فهو نادٍ هزم ريال مدريد وكان على وشك الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، أتطلع بجدية لانطلاق هذه التجربة».

وتابع: «لطالما دفعتني المنافسة إلى الأمام، كنت بحاجة إلى ذلك، فريق ليل يحتاج مهاجمين بمواصفات مختلفة».

وأتم جيرو تصريحاته: «أنا سعيد رغم تقدمي في السن، وأريد اللعب حتى تجبرني حالتي البدنية على اعتزال اللعب».