الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومان يعود إلى البايرن استعداداً لمواجهة ناديه القديم!

كومان يعود إلى البايرن استعداداً لمواجهة ناديه القديم!
2 يوليو 2025 20:59

فلوريدا (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!

عاد الجناح الفرنسي كينجسلي كومان إلى تدريبات بايرن ميونيخ الألماني اليوم بعد راحة يومين، استعداداً لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في دور الثمانية لمونديال الأندية في أميركا يوم السبت المقبل.
وتعرض كومان للإصابة خلال الفوز على فلامنجو البرازيلي 4-2 في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية، لكنه استعادة لياقته وتسجيله هدفين في في البطولة يشيران إلى أنه سوف يكون في التشكيل الأساسي أمام سان جيرمان.
ومع انتقال ليروي ساني إلى جالطة سراي التركي في منتصف البطولة، وتراجع مستوى سيرج جنابري، في الوقت الذي يخوض فيه توماس مولر أخر أسبوعين في عقده مع النادي البافاري، فمن المرجح أن يبدأ كومان أمام سان جيرمان في خط الهجوم البافاري بجوار هاري كين وميكايل أوليسيه.
ويستعد جمال موسيالا للمشاركة منذ البداية بالقميص رقم 10، وهو القميص الذي سيخصص له بشكل رسمي بعد البطولة عقب رحيل ساني، وشارك موسيالا كبديل أمام فلامنجو، لكن ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن قال: «بالتأكيد جمال سيلعب دورا أساسيا معنا».

ريال مدريد
كينجسلي كومان
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة
الرياضة
بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©