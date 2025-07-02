كومان يعود إلى البايرن استعداداً لمواجهة ناديه القديم!

فلوريدا (د ب أ)

عاد الجناح الفرنسي كينجسلي كومان إلى تدريبات بايرن ميونيخ الألماني اليوم بعد راحة يومين، استعداداً لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في دور الثمانية لمونديال الأندية في أميركا يوم السبت المقبل.

وتعرض كومان للإصابة خلال الفوز على فلامنجو البرازيلي 4-2 في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية، لكنه استعادة لياقته وتسجيله هدفين في في البطولة يشيران إلى أنه سوف يكون في التشكيل الأساسي أمام سان جيرمان.

ومع انتقال ليروي ساني إلى جالطة سراي التركي في منتصف البطولة، وتراجع مستوى سيرج جنابري، في الوقت الذي يخوض فيه توماس مولر أخر أسبوعين في عقده مع النادي البافاري، فمن المرجح أن يبدأ كومان أمام سان جيرمان في خط الهجوم البافاري بجوار هاري كين وميكايل أوليسيه.

ويستعد جمال موسيالا للمشاركة منذ البداية بالقميص رقم 10، وهو القميص الذي سيخصص له بشكل رسمي بعد البطولة عقب رحيل ساني، وشارك موسيالا كبديل أمام فلامنجو، لكن ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن قال: «بالتأكيد جمال سيلعب دورا أساسيا معنا».