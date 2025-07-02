السلطات الفرنسية تُفرج عن يوسف البلايلي في مطار باريس

تونس (د ب أ)

أفرجت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديجول، في باريس اليوم، عن الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي بعد فترة قصيرة من إيقافه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إيقاف لاعب الترجي والمنتخب الجزائري من جانب شرطيين اثنين في الممر المؤدي إلى الطائرة.

ويبدو سبب الإيقاف مرتبط بخلاف مع مضيفة بالطائرة، وفقاً لتقارير جرى تداولها.

ونقلت قناة «الهداف» الجزائرية عن والد اللاعب: «يوسف تعرض إلى معاملة سيئة، لم يرتكب جريمة وكل ما في الأمر أنه تدخل لعدم قدرة ابنه البالغ من العمر عامين، على وضع حزام الأمان، ما تعرض له يوسف غير مقبول تماماً، ومن المخزي أن يعامل لاعب دولي بتلك الطريقة بسبب حزام أمان». وأعلنت قناة «الهداف» لاحقاً أن اللاعب أفرج عنه بعد وقت قصير من إيقافه والتحقيق معه، وسمحت له شرطة المطار بالمغادرة والعودة إلى تونس.

ولم يصدر تعليق عن نادي الترجي أو السلطات الفرنسية بخصوص عملية توقيف اللاعب.

وكان البلايلي في رحلة العودة من عطلته بالولايات المتحدة الأميركية عبر العاصمة الفرنسية، بعد مشاركته مع فريقه الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.