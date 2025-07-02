فتح باب شراء التذاكر لمباريات دوري السلة الأميركي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



فتحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية باب شراء تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدَّمة من شركة «القابضة» (ADQ). وقبل بداية الموسم الجديد، تشهد الفعالية مباراتين تحضيريتين بين فريقي «نيويورك نيكس» و«فيلادلفيا سفنتي سيكسرز»، يومي 2 و4 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي.

يضمُّ فريق نيويورك نيكس حالياً جالين برونسون، المُشارك مرتين في مباريات كل النجوم، وكارل أنتوني تاونز، صاحب خمس مشاركات في مباريات كل النجوم، وميكال بريدجز، الذي اختير ضمن فريق أفضل لاعبي الدفاع في الدوري عام 2022، ولعب كلٌّ من بريدجز وبرونسون في أبوظبي سابقاً ضمن صفوف المنتخب الأميركي لكرة السلة، قبل بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023؛ فيما سبق لتاونز المشاركة في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023 ضمن تشكيلة فريق مينيسوتا تمبروولفز.

ويضمُّ فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز اللاعب جويل إمبيد، الفائز بجائزة كيا لأفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2023 والمشارك سبع مرات في مباريات كل النجوم، وبول جورج، الذي شارك تسع مرات في مباريات كل النجوم، وتيريس ماكسي، المشارك في مباراة كل النجوم 2024، ويعود إيمبيد هذا العام إلى أبوظبي بعد أن شارك سابقاً مع المنتخب الأميركي لكرة السلة قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتُبَثُّ مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2025 مباشرة، لتصل إلى عشّاق كرة السلة في أكثر من 200 دولة ومنطقة من خلال قنوات التلفزيون، ومنصات البث الرقمي، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقام المباريات في إطار تعاون يمتد أعواماً عدة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وتتضمَّن استضافة العاصمة الإماراتية مباريات تحضيرية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى جانب برامج لتطوير المواهب الشابة استقطبت نحو 20000 مشارك منذ عام 2022، ومجموعة متنوّعة من التجارب التفاعلية الخاصة بالجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمُعتزلين من الرجال والسيدات، وفعاليات المسؤولية المجتمعية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA Cares) للتوعية بأهمية الصحة والعافية. وبموجب هذا التعاون، أصبحت دائرة الثقافة والسياحة، من خلال هُويتها السياحية «حيّاكم في أبوظبي»، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين.

وتتوافر تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الموقعين الإلكترونيين: etihadarena.ae، وticketmaster.ae، وباقات تذاكر المباراتين التحضيريتين في الموقع الإلكتروني:

nbaexperiences.com/nba-abu-dhabi-games-2025