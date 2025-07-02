عبدالله بن سالم يُكرم الفائزين في برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي



الشارقة (وام)

كرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الفائزين في النسخة الأولى من برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، والذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم نادي الشارقة للسيارات القديمة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بجائزة أفضل نادي رائد على مستوى الأندية التخصصية، فيما نال نادي الشارقة الرياضي ونادي الحمرية جائزة أفضل نادي رائد على مستوى الأندية الرياضية.

كما كرم سموه الفائزين بجائزة الجندي المجهول والبالغ عددهم 12 شخصاً من موظفي أندية إمارة الشارقة.

وفي فئة الموظفين المتميزين فاز عمار أحمد محمود من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بجائزة أفضل موظف خدمات مساندة بالأندية التخصصية، ونال هيثم عاطف مغاري من نادي الشارقة الرياضي جائزة أفضل موظف خدمات مساندة على مستوى الأندية الرياضية، وفازت هدى ثاني علي من نادي الشارقة للسيارات القديمة بجائزة أفضل موظف اتصال مؤسسي في الأندية التخصصية، بينما حصد جائزة أفضل موظف اتصال مؤسسي في الأندية الرياضية شيماء علي الصريدي من نادي خورفكان.

وحصل أحمد سلطان الحساني من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على جائزة أفضل موظف استراتيجية وأداء بالأندية التخصصية، فيما فاز بدر الدين عبدالمطلب خضر من نادي خورفكان بجائزة أفضل موظف استراتيجية وأداء عن الأندية الرياضية، وحصدت عائشة يوسف القصاب من نادي الشارقة للسيارات القديمة جائزة أفضل موظف ثقافة مجتمعية على مستوى الأندية التخصصية، بينما نال محمد أحمد البتانوني من نادي مليحة الثقافي الرياضي جائزة أفضل موظف ثقافة مجتمعية على مستوى الأندية الرياضية.

وفي فئة أفضل مدير تنفيذي نال أحمد سيف التميمي من نادي الشارقة للسيارات القديمة الجائزة عن الأندية التخصصية، بينما حصل محمد علي القصير من نادي الشارقة الرياضي على الجائزة عن الأندية الرياضية.

كما كرم سموه المحكمين والمقيمين للجائزة ملتقطاً سموه معهم الصور التذكارية ومتمنياً لهم التوفيق.

وتسلم سمو نائب حاكم الشارقة درعاً تذكارياً من مجلس الشارقة الرياضي، عرفاناً وامتناناً لتشريف سموه الحفل، ودعمه الكبير لخطط وبرامج المجلس الرياضي ومتابعته الدائمة لأنشطة وفعاليات أندية إمارة الشارقة.

استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ألقى بعدها الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان رئيس برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، كلمة رحب فيها بسمو نائب حاكم الشارقة والحضور، مستذكراً اعتماد استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي التي اعتمدت قبل 4 أعوام، والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات والمبادرات لتعزيز منظومة الرياضة في إمارة الشارقة.

واستعرض بن سلطان أبرز الأرقام المتعلقة في الجائزة، منها عدد الملفات التي تم استقبالها وأرقام المشاركين في الجائزة البالغ عددهم 124 ملفاً، والزيارات الميدانية التي تم تنفيذها، إضافة إلى الدورات التدريبية والورش والندوات التعريفية.

ووجه رئيس برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي شكره للشخصيات الرياضية من مؤسسي رياضة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، الذين ساهموا في تأسيس الرياضة وتطورها عبر الزمن، مؤكداً أن ما وصلت إليه الرياضة اليوم هو نتاج عمل مؤسسي متكامل هدفه التمكين والاستدامة، وتطوير بيئة رياضية تكون جزءاً من جودة الحياة في الإمارة.

وشاهد سموه والحضور مادة فلمية وثقت مسيرة برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي وأهدافها الرامية إلى تحفيز الأندية في إمارة الشارقة والعاملين بها، ما ينعكس على أداء منتسبيه من لاعبين ومدربين وإداريين، إضافة إلى أبرز محطات البرنامج وجهود فرق العمل التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.

وتخلل الحفل مشهد مسرحي من ثلاث فقرات حمل عنوان «ذاكرة البطل» قدمه منتسبو مركز الفن للجميع التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، استذكر فيها «الراوي» في الفقرات الأولى اللحظات البطولية، وأبرز محطات الانتصار والخسارة في المسيرة الرياضية، وصولاً إلى تحقيق الإنجازات والتتويج والحصول على الجائزة الذهبية التي تأتي نتاج رحلة من الكفاح والنجاح والمثابرة، إضافة إلى دور الأسرة والعلاقات والأندية والمؤسسات الرياضية في صناعة أبطال في مختلف المجالات الرياضية.

وفي الفقرة الثانية قام الراوي بحمل شعلة الجائزة في يده تعبيراً على إضاءة التميز في قلوب وعقول القائمين على المؤسسات الرياضية والأندية واللاعبين بكلمات مستمدة من قيم ورؤية ورسالة الجائزة الأساسية مثل الأخلاق الرياضية والشفافية والتحدي والتميز والريادة، وحملت الفقرة الثالثة احتفال اللاعبين حول منصة الكأس الذهبي المصمم، لتختم الفقرة بالكشف عن كأس الفائزين بجوائز البرنامج.

حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين رؤساء الأندية التخصصية والرياضية، وممثلي الأندية في إمارة الشارقة.



