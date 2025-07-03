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الرياضة

أميركا إلى نهائي «الكأس الذهبية»

أميركا إلى نهائي «الكأس الذهبية»
3 يوليو 2025 07:51

ميامي (أ ف ب) 

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قاد دييجو لونا منتخب الولايات المتحدة إلى الفوز على جواتيمالا 2-1 في سانت لويس، والتأهل إلى نهائي الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي».
افتتح لونا، الموهبة الواعدة في نادي ريال سولت ليك، التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعدما ارتدت تسديدة لوكا دي لا توري من الحارس، ليتابعها اللاعب البالغ 21 عاماً في الشباك.
وعاد الجناح الشاب الذي تدرّج في صفوف أندية الدرجات الدنيا في تكساس، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 15 بطريقة فردية رائعة.
استلم لونا الكرة في منتصف الملعب وتقدّم بها متجاوزاً مدافعاً، قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت الشباك.
وسنحت لمهاجم جواتيمالا روبيو روبين فرصتان لتقليص الفارق، الأولى تصدى لها الحارس مات فريسي، والثانية أُلغي هدفها بداعي التسلل، وسط غضب جماهير بلاده التي حضرت بأعداد كبيرة وأصوات مدوّية.
وكاد سيباستيان برهالتر يضيف الهدف الثالث للولايات المتحدة قبل نهاية الشوط الأول عبر ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي، لكن الحارس كيندرسون نافارو أنقذها ببراعة.
وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة، سجل البديل أولجير إسكوبار هدف تقليص الفارق، بعدما وصلته الكرة من أرخيميديس أوردونيس.
وكان منتخب الولايات المتحدة دخل البطولة بعد أربع خسارات متتالية، قبل أن يفوز على ترينداد وتوباجو، السعودية، هاييتي وكوستاريكا.

 

الكأس الذهبية
أميركا
جواتيمالا
السعودية
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