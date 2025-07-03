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الرياضة

الهلال يعلن جاهزية ليوناردو ومالكوم للقاء فلوميننسي

الهلال يعلن جاهزية ليوناردو ومالكوم للقاء فلوميننسي
3 يوليو 2025 08:00

فيلادلفيا (أ ف ب) 

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تأكدت جاهزية البرازيليين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا لمواجهة فريقهما الهلال السعودي أمام فلوميننسي البرازيلي الجمعة، على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم.
وأشارت وسائل إعلام محلية أن كلا اللاعبين حصلا على الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة المرتقبة للفريق السعودي الذي حقق مفاجأة مدوية بإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد التمديد في ثمن النهائي.
وكان مالكوم خرج في الدقيقة 64 في المباراة، بعدما سجل هدف فريقه الثاني، وهو أول تبديل للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي خلال المباراة التي استبدل فيها ستة لاعبين.
وخرج مالكوم الذي سجل هدفين، بينهما هدف الفوز في الدقيقة 112، قبل أربع دقائق من انتهاء الشوط الإضافي الثاني بسبب الإرهاق.
وأشار إنزاجي في المؤتمر الصحفي إلى أن لاعبيه بذلوا مجهوداً بدنياً كبيراً في المباراة، آملاً أن يلتحق جميع اللاعبين بالمباراة المقبلة.
وكان الهلال أعلن انضمام المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدلله بالإعارة من الشباب، بهدف تعزيز صفوفه في ظل إرهاق لاعبيه وإصابات عدد منهم، من بينهم المهاجمين القائد سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

 

السعودية
الهلال السعودي
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مانشستر سيتي
سيموني إنزاجي
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